من المحتمل أن يعرف برنامج رحلات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نحو فرنسا اضطرابات جزئية بسبب تصعيد الاحتجاج من طرف العمال بميناء مرسيليا حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

و قالت الشركة أنها ستطلع زبائنها بكل المعلومات الخاصة ببرنامج الرحلات ريثما يتم احتواء هذه المشاكل على مستوى ميناء مرسيليا.

و جدير بالذكر فإن هذه الحركة الاحتجاجية يشنها منذ السبت الماضي (10 جانفي) بحارة تابعين للشركة الفرنسية للنقل البحري (ميريديونال) حيث أقدموا على تجميد حركة تنقل البواخر التابعة لمؤسستهم و كذا بواخر ملك لشركة "كورسيكا لينيا"، للمطالبة بتفعيل اتفاق تجاري بين المؤسستين لاستغلال خطوط النقل البحري باتجاه الموانئ القبرصية.