أعلنت شركة فايسبوك اليوم تعيين ديريا ماتراش في منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وستتولى ماتراش مهمة قيادة فايسبوك لكل من الشركات والمجتمعات وتنمية أعمال الشركة وتأثيرها الاجتماعي على مستوى المنطقة.

وعلّقت نيكولا مينديلسون، نائب رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في فايسبوك: “تعتبر الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا منطقة سريعة النمو وسوقاً مهمة بالنسبة لنا في فايسبوك. وستساعدنا خبرات ماتراش في الأسواق الناشئة وروحها الريادية في تحقيق المزيد من التأثير والقيمة في هذه المنطقة الفريدة والمتنوعة، والمحافظة في ذات الوقت على مهمتنا الأساسية لبناء المجتمعات”.

وقد تمحور مسار ماتراش المهني في الأسواق الناشئة حيث شغلت مؤخراً منصب مدير منطقة تركيا في فايسبوك. وقبل انضمامها إلى فايسبوك، شغلت ماتراش منصب نائب رئيس مجموعة دوغان للإعلام، أكبر مؤسسة إعلامية في تركيا. كما تولت عددا من المناصب القيادية في مجال الاستشارات الإدارية لدى شركة ماكنزي وشركاه، حيث قدمت استشاراتها للقطاع الخاص والحكومات حول العالم خصوصاً في مجال الاقتصاد الرقمي.