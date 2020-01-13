أقدم أمس أكثر من 1000 عاطل عن العمل ببلدية العوينات ولاية تبسة على تنظيم حركة أحتجاجية أمام مقر الدائرة إحتجاجا على الحقرة والتهميش للبطالين عن العمل من العوينات التابعين للملحقة المحلية للتشغيل بدائرة ونزة اين يتم اقصاؤهم بأغفال الحرص على شفافية الاعلان عن عروض العمل في كل قطاعات النشاط الادارية والاقتصادية التي تصلهم بعد أنقضاء الأجال القانونية.



وجاء في عريضة تسلمت الخبر نسخة منها وقعت من طرف ممثلي المجتمع المدني أن مكتب ونزة متهم بتهميش طلبات العمل الخاصة بسكان دائرة العوينات بالرغم من توفر مناصب عمل توزع بمعارف والمحسوبية حسب ما جاء في العريضة في صورة الأشارة الضمنية لعروض العمل بمؤسسة السكك الحديدية والمطاحن الكبرى وسونلغاز واتصالات الجزائر ومؤسسة التعاضدية الفلاحية ومؤسسة دار المالية التي يجهل الشباب العاطل عن العمل بالمنطقة كيفية توزيعها وإجراءات الأستدعاء التي تغيب فيها الإجراءات القانونية والشفافية ، وأمام هذه الوضعية طالب المحتجون أمس الذين تجمهروا أمام مقر الدائرة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في عريضة مرفقة بتوقيع 2000 شاب بطال بفتح ملحقة محلية للتشغيل بالعوينات تتعامل مباشرة مع الفرع الولائي للتشغيل في عاصمة الولاية تبسة حتى تسترجع المنطقة حظها في التشغيل بعدل وانصاف.



من جهته رئيس دائرة العوينات قال في رده عن هذه الأنشغالات أن أقتراح فتح مكتب للتشغيل بالعوينات كان محل مراسلة للوزارة المعنية وتم رفضه وانه لا صلاحيات للدائرة او البلدية في هذا الشأن فيما أجاب رئيس الفرع الولائي للتشغيل بأن كل الإجراءات القانونية في عروض العمل محترمة ويتم الإعلان عنها في حينها وأنه يأمل في فتح المكتب المحلي في أي بلدية تقريبا للخدمات الإدارية من المواطن غير أن صلاحيات هذا القرار مركزية على مستوى المديرية العامة ، جدير بالذكر فإن الشباب البطال رفض قطعيا فتح مكتب مراسلة مرتبط بالملحقة المحلية للتشغيل بونزة مطالبين بأصدار قرار مركزي من الوزارة لفتح الملحقة المحلية المستقلة بالعوينات.