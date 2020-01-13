أقدم أمس أكثر من 1000 عاطل عن العمل ببلدية العوينات ولاية تبسة على تنظيم حركة أحتجاجية أمام مقر الدائرة احتجاجا على الحقرة والتهميش للبطالين من العوينات التابعين للملحقة المحلية للتشغيل بدائرة الونزة أين يتم اقصاؤهم بأغفال الحرص على شفافية الإعلان عن عروض العمل في كل قطاعات النشاط الإدارية والاقتصادية التي تصلهم بعد أنقضاء الآجال القانونية.



وجاء في عريضة تسلمت "الخبر" نسخة منها وقعت من طرف ممثلي المجتمع المدني أن مكتب الونزة متهم بتهميش طلبات العمل الخاصة بسكان دائرة العوينات بالرغم من توفر مناصب عمل توزع بمعارف والمحسوبية حسب ما جاء في العريضة في صورة الإشارة الضمنية لعروض العمل بمؤسسة السكك الحديدية والمطاحن الكبرى وسونلغاز واتصالات الجزائر ومؤسسة التعاضدية الفلاحية ومؤسسة دار المالية التي يجهل الشباب العاطل عن العمل بالمنطقة كيفية توزيعها وإجراءات الأستدعاء التي تغيب فيها الإجراءات القانونية والشفافية ، وأمام هذه الوضعية طالب المحتجون أمس الذين تجمهروا أمام مقر الدائرة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في عريضة مرفقة بتوقيع 2000 شاب بطال بفتح ملحقة محلية للتشغيل بالعوينات تتعامل مباشرة مع الفرع الولائي للتشغيل في عاصمة الولاية تبسة حتى تسترجع المنطقة حظها في التشغيل بعدل وانصاف.



من جهته رئيس دائرة العوينات قال في رده عن هذه الانشغالات أن أقتراح فتح مكتب للتشغيل بالعوينات كان محل مراسلة للوزارة المعنية وتم رفضه وأنه لا صلاحيات للدائرة أو البلدية في هذا الشأن فيما أجاب رئيس الفرع الولائي للتشغيل بأن كل الإجراءات القانونية في عروض العمل محترمة ويتم الإعلان عنها في حينها وأنه يأمل في فتح المكتب المحلي في أي بلدية تقريبا للخدمات الإدارية من المواطن غير أن صلاحيات هذا القرار مركزية على مستوى المديرية العامة، جدير بالذكر فإن الشباب البطال رفض قطعيا فتح مكتب مراسلة مرتبط بالملحقة المحلية للتشغيل بالونزة مطالبين بأصدار قرار مركزي من الوزارة لفتح الملحقة المحلية المستقلة بالعوينات.