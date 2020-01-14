أعلن برشلونة الإسباني الإثنين عن إقالة مدربه إرنستو فالفيردي وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين للاشراف على الفريق خلفا له بعقد يمتد حتى 30 جوان 2022.

وقال برشلونة في بيان أنه تم "التوصل الى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول"، متوجها اليه بالقول "شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل".

وأشار في الوقت ذاته الى "توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 جوان 2022"، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء للتوقيع على العقد في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.

وبحسب إذاعة "كاتالونيا راديو"، أعلم فالفيردي بأن النادي سيناقش شروط إقالته مع وكيل أعماله، فيما أشارت شبكة "إي أس بي أن" الى أن المدرب جمع امتعته من مركز تمارين الفريق ما يؤشر الى رحيله.