

وقع المدرب السابق لأهلي برج بوعريريج, فرانك دوما, عقدا لمدة عامين مع فريق شباب بلوزداد (الرابطة الأولى الجزائرية), حسبما علم اليوم الاثنين من ادارة الفريق العاصمي.



و تلقى المدرب الفرنسي, الذي فسخ عقده بالتراضي مع فريق أهلي برج بوعريريج, اتصالات من قبل فريق مولودية الجزائر الذي يتواجد حاليا من دون مدرب بعد اقالة الفرنسي بيرنار كازوني.



و سيساعد المدرب فرانك دوما في العارضة الفنية اللاعب الدولي السابق و لاعب شبيبة القبائل سابقا, سليمان رحو.

و سيتوجه فريق شباب بلوزداد, الذي توج بطلا شتويا, يوم الثلاثاء الى تونس لإجراء تربص شتوي قبل بداية مرحلة العودة, حيث سيلعب رفقاء اللاعب سفيان بوشار ثلاثة مباريات ودية ضد فرق سيتم اختيارها لاحقا.



يذكر ان فريق شباب بلوزداد قد تأهل الى الدور الثمن النهائي من كأس الجمهورية.