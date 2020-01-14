ستتدعم بلدية القبة أعالي الجزائر العاصمة، خلال هذه السنة بحظيرة للسيارات من أربعة طوابق سيتم انجازها بمحاذاة محطة الحافلات بن عمر، حسبما علم أمس الإثنين لدى رئيس البلدية.

وأوضح مختار لعجايلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه من بين المشاريع التنموية التي ستشرع في انجازها بلدية القبة "من ميزانيتها الخاصة"، موقف للسيارات من أربعة طوابق بمحاذاة محطة الحافلات بن عمر التي تعرف حركية كبيرة للمواطنين باتجاه المستشفى الجامعي بشير منتوري أو صوب السوق المغطاة.

وخصصت مصالح البلدية، يضيف المتحدث، "ما قيمته 50 مليار سنتيم لانجاز هذا المشروع"، الذي هو في طور الدراسة قصد "تحديد قدرت استيعابه للسيارات"، خاصة وأن الوعاء العقاري موجود، وهو جد مناسب للحد من مظاهر الركن العشوائي في تلك الناحية من البلدية، إذ تعمل البلدية، حسب ذات المصدر، في "إبرام شراكة مع مؤسسة عمومية لانجاز هذا المشروع".

وفي سياق آخر، تسجل بلدية القبة، حسب رئيسها، عديد المشاريع التنموية "من أجل توسيع المداخيل" كما هو الحال مع انجاز مركز تجاري بحي بن عمر وذلك في ظرف 36 شهرا.