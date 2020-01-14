المسيرة الـ 47 ليوم الثلاثاء
* 14 مقترحا للطلبة خلال الثلاثاء الـ 47 من الحراك.
* وصول المسيرة إلى نهج باستور.
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
* تضامن واسع للطلبة مع نور الهدى عقادي الطالبة المعتقلة في تلمسان.
* طلبة جامعة آكلي محند أولحاج ومئات المواطنين بالبويرة، في الطبعة الـ 47 من مسيرات الثلاثاء، يطالبون برحيل النظام.
* مسيرة سلمية لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية بمشاركة عمال ونقابات وتنظيمات مستقلة إلى جانب مواطنين للمطالبة بتغيير جذري للنظام وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
* الآن..بالقرب من ساحة بور سعيد.
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
* انطلاق المسيرة..المشاركون يطالبون باحداث تغيير جذري واطلاق سراح معتقلي الرأي.
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
* يبلغ حراك الثلاثاء، هذا اليوم، طبعته الـ 47 واستهل بتجمع للطلبة والمواطنين، كما جرت العادة، بساحة الشهداء قبل الانطلاق في مسيرة عبر المسار المعتاد.