المسيرة الـ 47 ليوم الثلاثاء

أخبار الوطن
14 يناير 2020 () - الخبر
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
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* 14 مقترحا للطلبة خلال الثلاثاء الـ 47 من الحراك.

 

 

* وصول المسيرة إلى نهج باستور.

 

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

 

* تضامن واسع للطلبة مع نور الهدى عقادي الطالبة المعتقلة في تلمسان.

 

 

* طلبة جامعة آكلي محند أولحاج ومئات المواطنين بالبويرة، في الطبعة الـ 47 من مسيرات الثلاثاء، يطالبون برحيل النظام.

 

 

* مسيرة سلمية لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية بمشاركة عمال ونقابات وتنظيمات مستقلة إلى جانب مواطنين للمطالبة بتغيير جذري للنظام وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

 

 

* الآن..بالقرب من ساحة بور سعيد.

 

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

 

* انطلاق المسيرة..المشاركون يطالبون باحداث تغيير جذري واطلاق سراح معتقلي الرأي.

 

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

 

* يبلغ حراك الثلاثاء، هذا اليوم، طبعته الـ 47 واستهل بتجمع للطلبة والمواطنين، كما جرت العادة، بساحة الشهداء قبل الانطلاق في مسيرة عبر المسار المعتاد.

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