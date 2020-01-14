تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة أندية العالم من حيث الإيرادات في موسم 2018-2019 لتبلغ 800 مليون أورو (840 ) مليون دولار.

وحسب ما نشره موقع شركة الاستشارات الدولية "ديلويت"، فقد احتل برشلونة صدارة أندية العالم من حيث الإيرادات.

ففي موسم 2018/ 2019، حصل برشلونة على دخل قدره 840.8 مليون أورو، وهو مبلغ قياسي. يذكر بأن برشلونة هو أول فريق يحطم رقم 800 مليون أورو.

في الوقت الذي وصل مجموع إيرادات أول 20 فريقا في الترتيب لـ9.3 مليار دولار، بزيادة وصلت لـ11 في المائة عن العام الذي قبله.

هذا واحتل الغريم التقليدي لبرشلونة، ريال مدريد، المركز الثاني، وخلفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ثالثا، وبايرن ميونيخ في المركز الرابع، فيما احتل نادي العاصمة الباريسية باريس سان جيرمان المركز الخامس.