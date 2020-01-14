أعلنت شركة "ميكروسوفت " على موقعها على الأنترنت، أنه لن يتم تحيين نظام التشغيل الشهير للشركة الأمريكية ميكروسوفت ويندوز 7 ابتداء من اليوم الثلاثاء.

بعد عشر سنوات من الخدمة، قررت ميكروسوفت التخلي عن نظام ويندوز 7 ابتداء من 14 جانفي 2020. إلا أن الحواسيب المزودة بهذا النظام ستبقى تشتغل لكن ميكروسوفت لن تقدم المزيد من الدعم التقني على غرار تحديثات للبرامج والمعالجات الأمنية.

وأضافت ميكروسوفت: "يمكنكم مواصلة استخدام حواسيبكم بنظام ويندوز 7، دون استقبال تحديثات للبرامج والتأمين المتواصل لكنه سيكون عرضة أكثر للفيروسات والبرامج الخبيثة".

أما الاستثناء الوحيد فيخص المؤسسات حيث ستواصل استقبال التحديثات عبر وسائط ممددة إلى غاية شهر جانفي 2023. إلا أن الأسعار سترتفع كل سنة.

وتنصح ميكروسوفت مستخدمي أنظمة التشغيل بالتحول إلى ويندوز 10، مؤكدة أن الاستعمال الأفضل لنظام التشغيل هذا يتم الحصول عليه على حاسوب جديد ولا ينصح بتثبيت ويندوز 10 على أجهزة قديمة.