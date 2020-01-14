أفاد بيان لرئاسة الجمهورية،أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي.

وقد تناول اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، "الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور لإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي هي في صلب المطالب الشعبية".

وفي هذا الشأن عرض جيلالي سفيان "آراء وتصورات حزبه وقدم اقتراحات لتعزيز التشاور والحوار اللذين باشرهما الرئيس تنفيذا لالتزاماته الانتخابية التي أكدها مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية"، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.