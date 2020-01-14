تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور والتي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة.

وأشرف على مراسم التنصيب التي تمت على مستوى رئاسة الجمهورية، مدير ديوان الرئاسة نور الدين عيادي.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة وذلك تجسيدا لالتزام كان قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية،

ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة".