تمكنت مصالح الأمن بولاية بسكرة، من استرجاع فتاة قاصر كانت محل بحث وتوقيف شخصين مشتبه تورطهما في إبعادها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء نقلا عن خلية الاتصال بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر، بأنه تم القيام بهذه العملية إثر التحري في ظروف اختفاء فتاة قاصر تم إرغامها على ركوب سيارة وسط مدينة بسكرة من طرف ثلاثة أشخاص قاموا باقتيادها إلى وجهة مجهولة مردفا بأنه بعد تكثيف عمليات البحث تم في وقت وجيز توقيف السيارة وعلى متنها الضحية والمتورطون الثلاثة في القضية بأحد الأحياء الشعبية.

وأسفرت العملية عن استرجاع الفتاة التي لم تبلغ الـ 18 سنة من العمر وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و 31 سنة مشتبه تورطهما في إبعاد القاصر عن طريق العنف والتهديد فيما لاذ الشخص الثالث بالفرار.

وتعكف حاليا المصلحة المؤهلة على إعداد ملف جزائي حول القضية في انتظار تحويله إلى العدالة لاحقا.