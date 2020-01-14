دخل نوفل خاسف، الظهير الأيسر لفريق نصر حسين داي، اهتمامات نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية.

وكشف موقع "فوت ميركاتو"، المتخصص في متابعة أخبار الانتقالات في فرنسا، أن اللاعب الجزائري صاحب الـ22 سنة يتواجد ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين يرغب نادي الجنوب الفرنسي في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويملك خاسف في رصيده 77 مباراة مع نادي نصر حسين داي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وأهدى 10 تمريرات حاسمة.

كما خاض مباراة وحيدة مع المنتخب الأولمبي، وبالتحديد تلك التي جمعته بالمغرب العام الماضي، ويتواجد على رأس قائمة المرشحين لتدعيم مركز الظهير الأيسر في منتخب الجزائر الأول خلال الفترة المقبلة.