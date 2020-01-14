تلقى جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للمشاركة في اجتماعات "كاف" المقررة الأربعاء، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبحسب بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم الـ"فاف"عبر موقعه الرسمي، فإن الاجتماع يأتي للنقاش حول نقل موعد بطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون من شهر جوان لتقام في الشتاء بشهر جانفي.

وكان أحمد أحمد رئيس كاف، قال في تصريحات على هامش حضوره نهائي كأس العالم للأندية، أنه من الصعب إقامة بطولة إفريقيا المقبلة في الصيف، بسبب تعارضها مع موعد كأس العالم للأندية، وكذلك صعوبة إقامتها في الصيف بسبب درجة الحرارة في الكاميرون في ذلك الوقت

ويقام كأس العالم للأندية 2021 في الصين خلال الفترة من 17 جوان حتى 4 جويلية، بمشاركة 24 ناديا.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية في الشتاء بشهر جانفي، قبل إجراء تعديل على موعد البطولات القارية لتقام بطولة كأس الأمم في جوان، فيما تقام البطولات المحلية للأندية على مدار الموسم من شهر أوت حتى ماي.