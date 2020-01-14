إدانة حسان حمار بالحبس النافذ

رياضة
14 يناير 2020 () - خ.د/وأج
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أصدر مجلس قضاء سطيف اليوم الثلاثاء حكما قضائيا  يقضي بحبس الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف الناشط في الرابطة المحترفة الأولى  موبيليس حسان حمار بـ 3 سنوات نافذة، حسب ما علم من هيئة الدفاع.

و في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أوضح المصدر أن "مجلس قضاء سطيف أدان المعني بثلاث سنوات  حبسا نافذا بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية و النصب و ذلك بعد  استئناف الحكم الصادر عن محكمة سطيف أمام الهيئات المختصة والتي أدانته كذلك  بـ 3 سنوات حبسا نافذا".

كما تمت من جهة أخرى جدولة جلسة استئناف محاكمة نفس المتهم في قضية أخرى  متابع فيها بجرم "الخيانة" و"اختلاس أموال خاصة" بتاريخ 19 جانفي الجاري و هي  القضية التي أدين فيها حسان حمار في وقت سابق بخمس سنوات حبسا نافذا، تضيف  هيئة الدفاع .

يذكر أن حسان حمار متابع قضائيا بعدة تهم متعلقة بالفساد وتخص التلاعب بعقار التعاونية العقارية "أم الحياة" التي يملكها و التي تم منح قطعتين أرضيتين لها عقب تأسيسها تم تقسيمهما على المستفيدين بمساحات محددة ثم تقلصت المساحات وبرز مستفيدون جدد حسب ضحاياه الذين وصفوا العملية ب"الاحتيالية".

      

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