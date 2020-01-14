بدعوة من تنسيقية رؤساء بلديات ولاية تيزي وزو نظم " أميار" بلديات الولاية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية بالقرب من مدخل ديوان الوالي تلتها ندوة صحفية للتنديد الإعتمادات المالية الممنوحة في إطار مخطط التنمية البلدي للسنة الحالية 2020 المقدر بمليار وخمسة مئة مليون سنتيم لكل بلدية وللمطالبة بتوزيع عادل وشفاف للإعتمادات الميزانية التي تمنحها الدولة للجماعات المحلية" "إحترام رئيس البلدية ووظيفة المنتخب وبتكريس لامركزية في التسيير وحكم محلي حقيقي "، كما طالبوا الدولة منح الولاية ميزانية أكبر لتدارك العجز الذي تعاني منه الولاية .

وأعتبر أعضاء تنسيقية رؤساء بلديات ولاية تيزي وزو، خلال ندوة صحفية نشطوها عقب نهاية الوقفة الاحتجاجية، أن الإعتمادات المالية التي منحتها الدولة لبلديات ولاية تيزي وزو، لسنة 2020 بمثابة "حقرة، وأنها تدفع ثمن وقوف رؤساء بلديات الولاية إلى جانب الشعب في ثورته منذ22 فيفري2019".