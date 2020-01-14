وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى, تبدأ في 27 جانفي الجاري.

وقال النائب محمد أبو حامد، إن البرلمان وافق اليوم على تمديد حالة الطوارئ نظرا "لظروف مواجهة الدولة للجماعات الإرهابية".

وأوضح أنه "عندما عرض الأمر على البرلمان، ومراعاة للظروف التي تمر بها المنطقة ومكافحة الإرهاب فقد وافق المجلس على التمديد".

ورأى أن "فرض حالة الطوارئ يعطي الأجهزة الأمنية الأدوات التي تمكنها من مواجهة جماعات الإرهاب"، متابعا بالقول أنه "خلال السنوات الأربع الماضية لم يحصل، ولو مرة، أن تم استخدام إجراءات حالة الطوارئ إلا في مواجهة الإرهاب".

ووفق نفس المصدر، فان حالة الطوارئ ستستمر إلى أن "تنتهي الحكومة من تطهير مصر من جماعات وعناصر الإرهاب والقضاء عليها".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ في البلاد في التاسع من أفريل 2017 لمدة ثلاثة أشهر, بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا، شمال القاهرة، وأوقعا 45 قتيلا.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد حالة الطوارئ في مصر لفترات مماثلة.