توصل المدرب عز الدين آيت جودي إلى اتفاق نهائي مع إدارة نصر حسين داي لتولي العارضة الفنية للنادي العاصمي خلفا للخضر عجالي وذلك بهدف "ضمان البقاء".

وأوضح آيت جودي اليوم الثلاثاء :"لقد اتفقت مع الرئيس محفوظ ولد زميرلي فيما يخص كل بنود العقد الذي سيتم التوقيع عليه خلال الساعات القليلة القادمة. الهدف الذي سطرته مع الإدارة هو ضمان البقاء. سأشرف على الحصة التدريبية الأولى خلال اليومين المقبلين".

وأعلنت إدارة نصر حسين داي الثلاثاء الماضي عن قرارها بالاستغناء عن خدمات المدرب لخضر عجالي، بعد إقصاء الفريق من منافسة كأس الجزائر في دورها السادس عشر أمام أمل الأربعاء.

وكان عجالي، اللاعب السابق للنصرية (1991-1994)، قد خلف في شهر نوفمبر الماضي أرزقي رمان.

من جهته، يعود آيت جودي إلى جو التدريب بعدما استقال شهر ديسمبر الفارط من على رأس العارضة الفنية لجمعية عين مليلة حيث سيخوص ثالث تجربة له مع النصرية بعد 2012 و2014.

وعقب نهاية مرحلة الذهاب للبطولة, يحتل نصر حسين داي المركز ال14 برصيد 15 نقطة وذلك بالتساوي مع أول ناد مهدد بالسقوط، نجم مقرة، الذي تبقى له مباراة واحدة متأخرة.

وستستأنف النصرية، المهددة بالسقوط، المرحلة الثانية من المنافسة خارج قواعدها وذلك أمام شبيبة القبائل، يوم الأربعاء 5 فبراير بملعب "أول نوفمبر" بتيزي وزو، لحساب الجولة السادسة عشرة للبطولة.