أكد الكاتب الصحفي حميدة العياشي اليوم الثلاثاء التحاقه بوزارة الثقافة في منصب مستشار لدى الوزيرة.

وكتب العياشي في منشور له على صفحته في الفايسبوك "أمضيت اليوم الثلاثاء 14 جانفي عقدا مع وزارة الثقافة كمستشار لدى وزيرة الثقافة مليكة بودودة".

وحسب العياشي فإن مهمته ستتمحور حول الإسهام في خلق جو وشروط جديدة للممارسة الثقافية، أساسها الشفافية، محاربة الرداءة، أخلقة القطاع الثقافي والفني، بعث روح خلاق وثوري في المشهد الثقافي، التأسيس لتقاليد جديدة في ممارسة العمل الثقافي، إعادة الاعتبار للفعل الثقافي.