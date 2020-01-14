انتقل إلى رحمة الله المجاهد مصطفى فتال عن عمر ناهز 95 سنة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

الفقيد من مواليد عام 1925 ببني معوش بولاية بجاية, التحق منذ اندلاع ثورة التحرير الوطني سنة 1954 بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كفدائي وكان من العناصر الفاعلين فيها، حيث شغل منصب مسؤول سياسي عسكري ومسؤول الأفواج المسلحة بالجزائر العاصمة تحت أوامر العقيد أوعمران وعبان رمضان، وتواجد بالسجن رفقة الشهيد طالب عبد الرحمان, وبقي فيه من 1956 إلى غاية 1962، وكان ضمن المحكوم عليهم بالإعدام.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني، إلى كافة أفراد عائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد "بتعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمساواة في مواجهة هذه المحنة الأليمة بفقدان رجل من طينة الرجال الأوفياء المخلصين للأمة والوطن، كرس حياته مناضلا ومجاهدا في سبيل التحرير الوطني وبناء الجزائر المستقلة وتشديد صرحها، نذر حياته خدمة للوطن كمسؤول في صفوف الأمن الوطني فأدى رسالته النبيلة تجاهه، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه، وان يرزق أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان".