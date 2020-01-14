قرر سكان بلدية مشرع هواري بومدين المعروفة محليا بـ"محليا"، 110 كلم جنوب ولاية بشار، قطع الطريق احتجاجا على التماطل في تخصيص تجزئات عقارية لإنشاء سكناتهم في إطار "برنامج البناء الريفي".

واستعمل المحتجون الحجارة والعجلات المطاطية لقطع الطريق الوطني رقم 06 على أمل أن تتحرك السلطات المحلية لرفع هذا الإشكال الذي وصفوه بالبيروقراطي والمتعمد، خاصة و أن الأمر لا يتطلب سوى تخصيص مساحة أرضية للشروع في إنجاز سكناتهم، سيما وأن الأمر لا يتطلب إلا تحركا بسيطا خاصة وأن معظم المعنيين بحوزتهم جميع الوثائق الإدارية الصادرة عن المصالح المعنية بهذا البرنامج السكني.