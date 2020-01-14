قالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن فيروسا تاجيا جديدا انتقل بين البشر بشكل ”محدود“ في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة بالأساس، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع.

وكانت السلطات قد قالت يوم الإثنين إنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين. وجرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية.