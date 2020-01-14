كشف مصدر عليم للخبر ان الشاب محمد عزوزي من مدينة الشريعة جنوب غرب تبسة من مواليد 1977 قد اختفى في ظروف غامضة بعد سفرية على متن سيارته رنو سيمبول 2013 بترقيم الولاية 12 برفقة شخص اخر الى تونس منذ السبت الفارط.

وكانت آخر مكالمة له من داخل التراب التونسي تفيد بانه قريب من المعبر الحدودي غير انه لم يعد الى مسكنه بالشريعة ما خلف حالة من القلق وسط عائلته التي تناشد السلطات الجزائرية التدخل العاجل لطلب معلومات عن مصيره كما ترجو من اي شخص لديه معلومات بشأنه الاتصال بأقرب مركز للشرطة.