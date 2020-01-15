سجلت صبيحة اليوم الأربعاء هزتان أرضيتان بقوة 3.1 و 3.2 درجات على سلم ريشتر بولاية بومرداس.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له، أن الهزة الأرضية الأولى سجلت في حدود الساعة السادسة صباحا وواحدة وثلاثين دقيقة (06:31 ) وبلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها بالبحرعلى بعد 17 كلم شمال غرب مدينة دلس، بينما سجلت الهزة الثانية في تمام الساعة السادسة صباحا وستة وثلاثين دقيقة (06:36 ) وبلغت قوتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، وكان مركزها بالبحر كذلك وعلى بعد 16 كلم شمال مدينة دلس بولاية بومرداس.