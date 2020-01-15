سيعقد مجلس الوزراء اجتماعه السبت المقبل بدلا من يوم الأحد مثلما كان مقررا، وذلك بالنظر إلى مشاركة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في نفس اليوم ببرلين (ألمانيا)، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم السبت 18 جانفي 2020 تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد كما كان مقررا، نظرا لمشاركة السيد الرئيس في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في ذات اليوم في برلين بألمانيا".

وأضاف نفس المصدر أن مجلس الوزراء سيدرس ضمن جدول أعماله "عددا من القضايا، وخاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، الصناعة، الفلاحة، السكن، التجارة والتجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.