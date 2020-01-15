توفيت امرأتان من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمنزلهما العائلي الكائن ببلدية تاشودة، شرق ولاية سطيف، حسب ما أفادت اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بامرأة ( 88 سنة) وابنتها ( 45 سنة) تدخلت وحدة التدخل التابعة لمصالح الحماية المدنية لبلدية العلمة لإجلاء جثتيهما بعد تلقي اتصال بهذا الشأن من طرف مصالح الدرك الوطني.

وحسب المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المصالح، الملازم الأول إلياس كداد، فإن أسباب اختناق الضحيتين تعود إلى استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل. وذكر ذات المصدر أن 11 شخصا لقوا حتفهم اختناقا بالغازات المحترقة منذ بداية شهر يناير الجاري وذلك نتيجة سوء استعمال أجهزة التدفئة والتسخين المنزلية. و يتعلق الأمر ـ حسبه- بأربعة أشخاص ببلدية عين لڤراج ( شمال سطيف) وخمسة آخرين ببلدية سطيف إضافة إلى ضحيتين أخريين ببلدية تاشودة ( شرق سطيف.