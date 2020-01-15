انتشل عناصر الحماية المدنية بجيجل يوم الثلاثاء، جثة امرأة في حالة متقدمة من التعفن بعد أن علقت في شباك أحد الصيادين، حسب ما علم من المكلفة بالاتصال بهذا السلك النظامي الملازم الأول أحلام بومالة.

وأوضحت الملازم الأول أحلام بومالة بأن إجلاء الجثة تم من طرف عناصر فرقة الغطس للوحدة البحرية جن جن على بعد حوالي 70 مترا من شاطئ الخليج الصغير (لاكريك) تجاه ميناء بوالديس بعد إبلاغهم من طرف صيادين أن جثة امرأة علقت في شباك صيد أحدهم و هي في حالة متقدمة من التعفن. وأضافت بأنه تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية.