أخضع 11 شخصا بولاية سكيكدة للفحص الطبي بعد إفشال محاولتهم الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري.

أوضحت مصالح الحماية المدنية يوم الثلاثاء أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 40 سنة ، تم فحصهم جميعا من طرف طبيب الحماية المدنية، بعد أن تم إجلاؤهم من عرض البحر نحو المؤسسة المينائية لسكيكدة و كانوا، حسب ذات المصدر، "في حالة صحية جيدة."

من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هؤلاء الأشخاص "انطلقوا من منطقة شطايبي بولاية عنابة لتقودهم الرياح إلى منطقة المرسى بولاية سكيكدة قبل أن يتم توقيفهم وإجلاؤهم نحو المؤسسة المينائية."