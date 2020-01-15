تأجلت اليوم الأربعاء العديد من الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطار ملبورن في أستراليا، نتيجة الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات المستمرة في البلاد، والذي يقلل مدى الرؤية ويخلق ظروفا خطيرة وفق ما ذكرت مصادر صحفية .

وتسبب الدخان الناجم عن الحرائق في منطقة غيبسلاند الشرقية بولاية فكتوريا، في إجبار المشرفين على الرحلات الجوية، إغلاق أحد مدارج المطار، الأمر الذي أدى إلى تأجيل 50 رحلة داخلية. وقال متحدث باسم المطار، إن التأجيل ربما يستمر حتى بعد الظهر، وسيتعين على المسافرين متابعة تطورات الأمور. وأضاف "نتوقع استمرار بعض التأجيل حتى المساء، وربما في الغد أيضا".

يذكر أن هذا هو اليوم الثاني الذي تشهد فيه ملبورن ترديا واضحا في نوعية الهواء، بعد تأثر بعض الرحلات الجوية أمس الثلاثاء. وتسبب الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات في تأجيل افتتاح المباريات التأهيلية لبطولة استراليا المفتوحة للتنس في ملبورن صباح أمس الثلاثاء، باعتباره خطرا جدا على اللاعبين.

وبينما كان من المفترض أن تبدأ المباريات التأهيلية في الساعة الـ11 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي إذ قالت رابطة التنس في استراليا، إنها تُجري متابعة دقيقة لظروف مواقع المباريات، وسيتم الإعلان عن أي قرارات أخرى بالتشاور الوثيق مع المختصين الطبيين والعلماء من وكالة حماية البيئة في فكتوريا.