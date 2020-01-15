تعهد وزير الاتصال عمار بلحيمر بحماية أسرة الإعلام في الجزائر في إطار ما سماه مبدأ المسؤولية، مؤكدا وجوب الاستثمار في العامل البشري من أجل الانتقال إلى الاتصال الرقمي.

وأكد بلحيمر في كلمة له في حفل نظمته إذاعة "جيل أف أم"، إن الجزائر مرتبطة بآجال ملتزمة بها دوليا فيما يخص الانتقال إلى الاتصال الرقمي.

ودعا وزير الاتصال للاستثمار في العامل البشري، بتكوين الصحفيين وتنظيم العمل مع حماية الصحفي وتحسين ظروف معيشته للوصول إلى الهدف المرجو.