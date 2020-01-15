تمكنت عناصر الشرطة لأمن ولاية سيدي بلعباس من توقيف شخصين تورطا في الحيازة على المخدرات الصلبة (الكوكايين) لغرض المتاجرة فيها، حيث تم على إثرها حجز 25. 4 غرام من هذه السموم.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة الأمنية، يوم الثلاثاء، أن العملية تمت إثر استغلال معلومات حيث تم توقيف شخصين كانا على متن مركبة بأحد شوارع مدينة سيدي بلعباس مع ضبط بحوزة أحدهما الكمية المذكورة من المخدرات الصلبة كانت موجهة للترويج. وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين، قدما بموجبه أمام النيابة حيث تم إيداعهما الحبس.