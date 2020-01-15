تسجل أربع بلديات عبر ولاية سكيكدة، بدءا من اليوم الأربعاء، تذبذبا في عملية توزيع مياه الشرب بعد التوقف الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر، حسب ما علم من مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة سكيكدة.

وأوضح سميح قيعس المكلف بالإعلام على مستوى الجزائرية للمياه، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "هذا التذبذب يخص بلديات سكيكدة والحدائق وحمادي كرومة وفلفلة بالنظر للتوقف الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر المتواجدة بالمنطقة الصناعية الكبرى لسكيكدة وعملها بـ80 بالمائة من طاقتها".

وأضاف بأن "هذا التوقف الجزئي كان مبرمجا من أجل القيام ببعض أشغال الصيانة الضرورية"، مشيرا إلى أن المحطة "ستنتج خلال هذه المدة حوالي 80 ألف متر مكعب من مياه الشرب عوض 100 ألف متر مكعب التي تشكل طاقتها الإجمالية."

كما أكد المسؤول بأن "المحطة ستستأنف عملها بصفة كلية فور استكمال الأشغال المبرمجة".