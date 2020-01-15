دخل الدولي الجزائري فوزي غولام، ظهير نابولي الإيطالي، على قائمة اهتمامات نادي واتفورد الإنجليزي وفقا لما كشفت عنه، الأربعاء، تقارير صحفية إيطالية.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، نقلا عن الصحفي الإيطالي الشهير ألفريدو بيدولا، أن النادي الملقب بـ"الجيش الأصفر" يسعى للتعاقد مع اللاعب الأسبق لمنتخب الجزائر، غير أن عرضه المالي المقدر بـ10 ملايين أورو لم ينَل موافقة نادي الجنوب الإيطالي.

ويصارع نادي واتفورد من أجل الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يحتل حاليا المركز الـ17 في الترتيب العام برصيد 22 نقطة من 5 انتصارات و7 تعادلات و10 هزائم.

وكان نادي نابولي قد دفع في عام 2014 مبلغ 5 ملايين أورو لسانت إيتيان الفرنسي للفوز بخدمات النجم الجزائري، غير أن القيمة السوقية للاعب شهدت صعودا صاروخيا بعد ذلك لتصل لمبلغ 25 مليون أورو ، قبل أن تعرف هبوطا حادا في الفترة الأخيرة لتصل لمبلغ 18 مليون أورو، وذلك بسبب ابتعاده عن أجواء المباريات.

ولم يظهر غولام في تشكيلة "البارتينوبي" منذ أكثر من شهرين، وبالتحديد منذ المواجهة أمام تورينو ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

وخرج غولام نهائيا من حسابات المدرب الجديد لنابولي جينارو جاتوزو الذي أعرب عن رغبته في ضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، قد يكون على الغالب اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس.

ويملك الظهير الجزائري في رصيده 179 مباراة بقميص بطل إيطاليا في مناسبتين أسهم خلالها في 28 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.