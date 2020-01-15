أمر، اليوم، قاضي التحقيق، لدى محكمة بومرداس، بإيداع رئيس أمن ولاية تيبازة السابق، مراقب الشرطة سليم جاي جاي الحبس المؤقت بعد سماعه في ملف "الإثراء غير المشروع إساءة استغلال الوظيفة"، المنجز ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.

وقال مصدر، قضائي مطلع لـ "الخبر"، أن قاضي التحقيق استمع إلى مسؤول الأمن الولائي السابق لتيبازة سليم جاي جاي ضمن إجراء الامتياز القضائي الذي تم بموجبه تحويل ملفه من محكمة تيبازة إلى مجلس بومرداس، ويتعلق الأمر، بوساطات كان يشرف عليها مراقب الشرطة مع مسؤولين تنفيذيين على رأسهم الوالي السابق موسى غلاي ( محبوس في، قضايا فساد).

وقال ذات المصدر، أن الملف يتضمن تهما يجرمها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، منها الإثراء غير، المشروع و سوء استغلال الوظيفة و المساهمة في، حصول هامل على امتيازات غير مبررة منها عقارات في منطقة صناعية بتيبازة وامتيازات أخرى تقدر بعشرات الملايير.

وتم في نفس الإجراء اتخاذ قرار، بوضع مدير أملاك الدولة لتيبازة( م.ب) سابقا الحبس، المؤقت في نفس القضية، فيما لا يزال،حسب مصادر" الخبر"، التحقيق جار حول نهب عقارات فلاحية وصناعية وكذا مشاريع الترقية العقارية العمومية التابعة لوكالة التنظيم والتسيير، العقاري الحضري لتيبازة والتي استفاد منها موظفون ومسؤولون أمنيون و تنفيذيون من عدة قطاعات خاصة محيط واليين سابقين متابعين في قضايا سوء استغلال الوظيفة مصطفى العياضي وعبد القادر قاضي.