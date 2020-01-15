تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة زمورة بغليزان من توقيف شخص قام بتزوير أختام الدولة واستعمالها في تحرير عقود ومحرارت عرفية، وهذا في إطار التحقيق المفتوح في قضية سرقة مركبة في حالة توقف.

وتمت العملية، بعد ورود معلومات حول الاشتباه في تواجد المركبة محل السرقة عند أحد الأشخاص المشتبه فيهم بولاية معسكر، وبناء على إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه تم ضبط أختام متنوعة الأحجام والعبارات و 17 عقدا عرفيا بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر مقدر بأكثر من 400 مليون سنتيم ودعامة رقمية (فلاش ديسك)، وقد حجزت قوات الأمن كل المضبوطات، وقدمت المزور أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس.