تم توقيف مدير إحدى الإقامة الجامعية بباتنة متلبسا بتلقي "مزية غير مستحقة (رشوة)" حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح المصدر أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية قد أوقفت الشخص وهو في العقد الخامس من العمر بجرم تلقي رشوة بمبلغ 50 ألف دج استلمها من شخص في العقد الرابع من العمر صاحب مؤسسة أشغال للتدفئة المركزية متعاقد مع ذات الإقامة بغرض تسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية التي يدين بها.

وتم ضبط بحوزة الموقوف 10 خراطيش صيد مملوءة و3 خراطيش أخرى فارغة لسلاح ناري من الصنف الخامس (عيار 12 ملم) فيما أفضى التحقيق إلى تورط مشتبه ثاني في القضية, وفق ما ذكره المصدر .

وتم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه بهما بخصوص "طلب وقبول بشكل مباشر مزية غير مستحقة لصالحه لاستغلال نفوذه الفعلي وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات المعمول بها للحصول على منافع غير مستحقة لنفسه" و"تحريض موظف عمومي على إساءة استغلال الوظيفة بالمشاركة".

وبموجب الاتهامات قدم أمس الثلاثاء أطراف القضية أمام النيابة المحلية، كما أضاف ذات المصدر.