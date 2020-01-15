أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الأربعاء استضافة بلاده لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، لكن مع نقل موعدها من فصل الصيف كما كان مقررا إلى فصل الشتاء.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام بين 9 من جانفي و6 من فيفري 2021، مشيرا إلى أن أسباب نقلها من الصيف إلى الشتاء تعود إلى ظروف المناخ وطلب البلد المضيف.

وكان رئيس الكونفدرالية الإفريقية، أحمد أحمد، قد تطرق في وقت سابق إلى مشكل الطقس بالقارة الإفريقية.

وقال المسؤول الأول عن الهيئة الكروية الإفريقية: ''في إفريقيا، الطقس في الشمال يختلف بشكل كبير عن الجنوب. يجب العودة إلي ما صرحت به خلال ملتقى الكاف الخاص تنمية كرة القدم الذي جرت وقائعه بالرباط أين تم الإعلان عن إجراء كأس أمم إفريقيا بتواجد 24 منتخب في شهر جويلية''.