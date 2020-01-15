أحبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، في الأيام الماضية محاولة تهريب أكثر من 37.000 أورو من قبل شخص أثناء محاولته مغادرة البلاد باتجاه اسطنبول (تركيا)، حسب مأ أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان أنه "بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، خلال الأيام الماضية من توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه اسطنبول وبحوزته مبلغ مالي غير مصرح به قدر بـ37700 أورو".