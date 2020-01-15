استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عصر اليوم الأربعاء رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عبد الرزاق قسوم، متابعة للحوار والتشاور حول تعديل الدستور، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "سمح بتبادل الآراء حول بعض القضايا الوطنية، خاصة كيفية تجاوز الوضع الراهن للتفرغ للمسائل الجوهرية، بدءا ببناء مؤسسات فعالة تعبر عن الإرادة الشعبية، و اقتصاد وطني قوي، متنوع، يخلق الثروة ومناصب الشغل، ويضمن فرص العيش الكريم لكل أبناء وبنات الوطن، وكذلك إيجاد بيئة اجتماعية وثقافية ملائمة لازدهار الشباب وتدعيم روحهم الوطنية".

وبدوره، شرح الدكتور عبد الرزاق قسوم "تصور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لكيفية مساهمتها في التصدي للتحديات بالتمسك ببيان أول نوفمبر مرجعا ثابتا ومصدر إلهام للجميع، يحفظ ثوابت الأمة ومقوماتها ويصون قيمها"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.