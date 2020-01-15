خرجت تونس عن تحفظها لتعلن عن "استغرابها الكبير ومفاجأتها" بقرار "إقصائها" من مؤتمر برلين الذي أعلنت الحكومة الألمانية عقده الأحد المقبل لبحث الأزمة الليبية. وفي حوار لـموقع صوت ألمانيان كشف أحمد شفرة السفير التونسي لدى ألمانيا، عن تفاصيل الموقف التونسي من الأزمة الليبية، ودواعي استغراب تونس من الموقف الألماني بشأن عقد مؤتمر برلين، وعما إذا كان هنالك "فيتو" على مشاركة تونس؟

ووفقا لبيان مجلس الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. دون أن يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة. وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين".