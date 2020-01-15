أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأن اتفاق السلام و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يظل "السبيل الوحيد" لتسوية الازمة المعقدة في هذا البلد داعية الماليين إلى ضرورة "تبنيه على المستوى الوطني" حتى يتم تجسيده.



وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الفصلي الجديد حول البعثة الأممية المدمجة متعددة الأبعاد لإعادة الاستقرار في مالي أن "تطبيق اتفاق السلام يبقى السبيل الوحيد الناجع لتسوية الأزمة المعقدة في مالي وإرساء الأسس لحلول دائمة للسلام والاستقرار، كما أنه من المهم الوعي بأنه في هذه المرحلة الحرجة لا يوجد أي خيار آخر إلا هذا الاتفاق".

واضاف غوتيريش في هذا التقرير الذي قدمه اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي أنه "من الضروري مضاعفة الجهود للسهر على أن يفهمه المواطنون بكل مكوناتهم إذ أنه من الأهمية بمكان أن تسوي الأطراف الموقعة خلافاتها من خلال التشاور وعودة الاجتماعات المنتظمة للجنة متابعة الاتفاق".



كما أعرب الأمين العام الأممي عن "انشغاله" لاستمرار التأخر في تجسيد الاتفاق في إطار الحوار الوطني الشامل وتفاقم اللاأمن في كل أنحاء البلاد سيما من خلال غياب انتشار قوات الدفاع و الأمن الوطني التي أعيد تشكيلها في شمال مالي.