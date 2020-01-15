خرج جمع غفير من المواطنين مساء الأربعاء، بحثا عن طفلة تدعى مريم تبلغ من العمر سنتين حسب والديها الذي يعيشون حاليا ظرفا صعبا خوفا و هلعا بسبب إختفاء إبنتهم من حديقة الملاعب و النزهة بحي 5 جويلية وسط مدينة سعيدة .

و تعود وقائع إختفاء الطفلة منذ الساعة الرابعة عصر اليوم بعد أن كانت العائلة في زيارة طبيب و تركت الطفلة تلعب رفقة طفلة أخرى تبلغ عشرة سنوات حسب حديث والدها و بعد دقائق إختفت الطفلتين معا و يروج ان إمرأة إصطحبتها في إتجاه حي الفتح المحاذي لحديقة 5 جويلية.

في حين تنتشر في هذه الأثناء مصالح أمن ولاية سعيدة و مصالح الدرك الوطني بقوة مع مئات المواطنين بحثا عن الطفلة مريم متمنين العثور عليها و رجوعها سالمة إلى أهلها .