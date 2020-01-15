خرج جمع غفير من المواطنين مساء الأربعاء، بحثا عن طفلة تدعى مريم تبلغ من العمر سنتين حسب والديها اللذين يعيشان حاليا ظرفا صعبا خوفا وهلعا بسبب إختفاء إبنتهما من حديقة الملاعب والنزهة بحي 5 جويلية وسط مدينة سعيدة .

وتعود وقائع إختفاء الطفلة منذ الساعة الرابعة عصر اليوم بعد أن كانت العائلة في زيارة طبيب وتركت الطفلة تلعب رفقة طفلة أخرى تبلغ من العمرعشر سنوات حسب حديث والدها وبعد دقائق اختفت الطفلتين معا و يروج أن إمرأة إصطحبتها في اتجاه حي الفتح المحاذي لحديقة 5 جويلية.

في حين تنتشر في هذه الأثناء مصالح أمن ولاية سعيدة ومصالح الدرك الوطني بقوة مع مئات المواطنين بحثا عن الطفلة مريم متمنين العثور عليها و رجوعها سالمة إلى أهلها .