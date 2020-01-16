في وضع صعب على الصعيد الاقتصادي لم تشهده الجزائر منذ سنوات، سيكون أمام الحكومة تحدٍّ كبير على مستوى العلاقات التجارية والمداخيل المرتبطة بها، سيما في شكل الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السلع والمنتجات ودخولها إلى السوق الوطنية.

وفيما تتضافر خلال السنة الجارية معطيات تضع الاقتصاد الوطني محل شكوك، كما هو الشأن بالنسبة لانهيار أسعار المحروقات التي تعد المورد الأساسي للخزينة، وإشراف الاحتياطي الوطني من الصرف على النفاد، يُفرَض على الجزائر إلغاء جميع الحواجز الجمركية الممثلة في الرسوم في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى هذا الأساس،فإنّ الحكومة الحالية أمام رهان إقناع الطرف الأوروبي في أجل أقصاه 7 أشهر بالعدول عن الاتفاق أو التخفيف من الشروط المفروضة التي تتحملها الجزائر أساسا، وبالتالي فإنّ الاتفاق بعد بمثابة "انتحار" بالنسبة للاقتصاد الوطني والمؤسسات المحلية على حد سواء، بحكم أنّ هذه الأخيرة لن تكون قادرة على المنافسة، فضلا عن كونها أصلا تعاني العديد من الصعوبات بالنظر للإجراءات الأخيرة التي تحملت وطأتها.

ومن هذه المنطلقات، من المقرر أن يدخل اتفاق منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز العمل في الفاتح من سبتمبر القادم، بعد تأجيله من التاريخ المسطر في وقت سابق وهو شهر سبتمبر 2017، وهو الموعد المتفق عليه من الطرفين إثر الاتفاق الخاص بالتفكيك الجمركي سنة 2005.

وينص الاتفاق على "الرزنامة على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها الجزائر"، كما ينص أيضا في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية، سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة".

وكانت الجزائر قد استكملت الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي، وفي نهاية 2010 طلبت الجزائر تأجيل التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من أوروبا إلى سنة 2020، مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لخوض المنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية.

ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للاستيراد نحو الجزائر، حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 والثانية سنة 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، غير أنّه موازاة مع ذلك تمنح نفس الوثيقة للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة 3 سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.

وحسب تقديرات الخبراء في الاقتصاد، فإنّ الجزائر تفادت خسائر تقدر بـ8.5 مليار دولار من عائدات الخزينة إلى غاية 2017 لو أبقت المفعول التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى الأرقام الرسمية القائمة على عملية تجريبية بفاتورة ثابتة للواردات من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي من طرف الجزائر إلى غاية 2017، ويقيم هؤلاء العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

في وقت حققت الجزائر منذ تجميد التفكيك التعريفي في سبتمبر 2010 ربحا بقيمة 11.3 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية حسب نموذج تمثيلي للإدارة العامة للجمارك.