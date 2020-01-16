حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من تناول الأطفال الذين يقل سنهم عن العامين لدواء "سميكتا" لانعكاساته السلبية على صحتهم.

وأوضحت المنظمة في منشور على موقعها الرسمي للتواصل الاجتماعي"فايسبوك" ، أن مخابر "سميكتا" غيرت علبها وأضافت التوصيات العالمية المعمول بها في مجال إنتاج الأدوية وإرشادات الاستعمال،كما أضافت لدواء "سميكتا" نوعين من النكهات بطعم الفراولة والبرتقال.

وأكدت المنظمة أنه سبق لها، وأن أفادت أن عديد الدول نشرت تنبيهات ومذكرات صحية للتحذير من وصف دواء "سميكتا" للأطفال أقل من سنتين وكذا عدم وصف دواء "بديليكس" لأقل من 18 سنة فيما تم التحذير من وصف "نيفروسكازيد" أو الأدوية التي يدخل في تركيبها " nifuroxazide" للأطفال أقل من 10 سنوات .

ودعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك المرضى إلى أن الاحترام والتقيد بوصفات الأطباء المعالجين خاصة فيما يخص بكمية الجرعات المحددة أمر ضروري، مع تكثيف الاستشارة الطبية للطبيب المعالج في حالة حدوث انعكاسات غير مرغوب فيها.