أنقذت إسعافات وحدة الحماية المدنية لدائرة العفرون (غرب البليدة) عائلة متكونة من ثلاث نساء، من موت محقق، بعد تعرضهن ظهر أمس لحالة تسمم واختناق بغاز أول أكسيد الكربون، حسبما أفادت به خلية الاتصال التابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية .

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية للعفرون ظهر يوم الأربعاء بحي "مخفي محمد" ببلدية العفرون، من أجل إسعاف ثلاث نساء (تتراوح أعمارهن بين 28 و57 سنة) في عين المكان مع التركيز على استنشاقهن غاز الأكسجين، وذلك بعد تعرضهن لتسمم واختناق بغاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء الموجود على مستوى رواق المنزل الذي لا يحتوى على مصرف للغازات المحروقة. وقد تم إجلائهن نحو مستشفى العفرون لاستكمال الإجراءات الطبية.

يذكر أن ولاية البليدة استيقظت يوم الثلاثاء على خبر هلاك رجل (33 سنة) وابنته (أربع سنوات) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما نجت الزوجة (25 سنة) من موت محقق بعد تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من السخان المائي المتواجد داخل حمام المنزل والمدفأة الموجودة داخل غرفة النوم والمزودة بقارورة غاز البوتان.