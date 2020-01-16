توفيت شقيقتان، ليلة البارحة،اختناقا بالغاز بحي الريم ببلدية عنابة .

وأفادت خلية الاتصال للحماية المدنية، أن وحدتها بسيدي عاشور مدعمة بالوحدة الرئيسية تدخلت في شقة بالطابق الثالث بمدخل 197 بحي الريم في حدود الساعة الثامنة مساء، حيث وجدت الشقيقتين متوفيتين وتبلغان من العمر 47 و 48 سنة إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود في المطبخ .

وقد تمت معاينتهما من طرف طبيب الحماية المدنية ونقلتا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي .