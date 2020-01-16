تحدث المدير الفني الإسباني لنادي السد القطري تشافي هيرنانديز عن سبب رفضه للعرض الذي قدمه نادي برشلونة له لاستلامه مهام المدير الفني للفريق كبديل للمدرب الإسباني أرنستو فالفيردي.



وأكد تشافي أنه رفض العرض الكتالوني لأنه من المبكر أن يستلم منصب كبير كهذا وهو لا يزال في بداية مشواره التدريبي.



وأضاف تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس قطر الذي يجمعه مع نادي الدحيل: "أحب المدير الفني الجديد لبرشلونة كيكي سيتيين، أحب طريقة عمله، وأتمنى له النجاح مع الفريق".