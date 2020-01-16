نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إقناع ياسين تباع، حارس مرمى ميتز الفرنسي، البالغ من العمر 20 سنة، بالدفاع عن قميص المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة.

وتواصل المغرب استقطاب العديد من المواهب التي نشأت في أوروبا لضمها لصفوف المنتخبات الوطنية، بعد تعاقدها مع المدير الرياضي الويلزي روبيرت أوشن.

ومن ضمن اللاعبين الذين رصدتهم الرباط، حارس ميتز الفرنسي المنحدر من أب جزائري وأم مغربية، والذي قرر بشكل رسمي اللعب للأسود، في انتظار قدومه للمغرب من أجل تسوية جواز سفره.

وتحدث حارس ميتز قائلا: "قررت اللعب مع المغرب، بعدما تواصل معي مسؤول في الجامعة، أقنعني بالمشروع المغربي، لذلك سأسافر من أجل تسوية بعض أوراقي القانونية وضمنها جواز سفري، وبعدها الحصول على الجنسية المغربية".

وقال "مسؤولو الجامعة تحدثوا معي في أمر اللعب مع الأسود منذ مدة، ولم يسبق لي أن واجهت أي مسؤول من الاتحاد الجزائري".



